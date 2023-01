Guillermo Calero é o novo director-geral da Endesa

Guillermo Soler Calero é o novo director-geral da Endesa em Portugal sucedendo a Nuno Ribeiro da Silva, adiantou o grupo sediado em Abrantes em comunicado. O até agora director comercial do negócio residencial da Endesa em Portugal, de 51 anos, é licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Internacional da Catalunha. Desenvolveu a maior parte da sua carreira profissional em cargos de responsabilidade na Endesa, tanto em Espanha como em Portugal.

Segundo a nota à imprensa da empresa energética, Soler Calero “chegou a Portugal em 2001 como director dos canais indirectos no mercado liberalizado” acumulando “um elevado nível de conhecimento e experiência” na gestão de equipas e negócios. “A proposta de desenvolvimento renovável, que inclui o maior projecto de baterias da Europa e um plano de apoio socio-económico, representa um investimento de 600 milhões de euros e é o principal marco de crescimento da empresa no país ao longo dos próximos anos”, refere a empresa.

O grupo lembrou que dispõe “em carteira três mil ‘megawatts’ de energia renovável a desenvolver durante a presente década” em Portugal e que o novo director-geral irá “consolidar a posição competitiva e inovadora no negócio comercial, tanto no segmento residencial como no empresarial, que terminou 2022 com um total de 677 mil clientes de electricidade e gás”.