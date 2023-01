OHA é uma das empresas mais experientes no fabrico e reparação de grupos hidráulicos

A OHA-Oleohidráulica Aplicada, Ldª, em Amiais de Baixo, concelho de Santarém, projecta, fabrica e repara grupos hidráulicos e comercializa componentes, óleos hidráulicos e pneumáticos. Fundada a 13 de Dezembro de 1997 pelo engenheiro Hélder Simões, a empresa iniciou a sua actividade um mês depois, a 13 de Janeiro de 1998.

“Comecei a trabalhar nesta área em Lisboa no ano de 1985. Em Leiria e Marinha Grande trabalhei também em empresas do ramo metalomecânico, onde se fabricavam máquinas para a indústria. Em 1993 iniciei a actividade como empresário em nome individual fazendo projectos e montando grupos hidráulicos para empresas fabricantes de máquinas e equipamentos industriais. A OHA nasce para dar continuidade a este projecto de vida profissional”, explica.

A OHA tem um site onde divulga os seus produtos e serviços e está a implementar uma loja online. Trabalha com a marca Roquet Hydraulic desde 1996, tendo parcerias com vários fabricantes europeus, o que lhe permite ter acesso a praticamente todos os produtos existentes no mercado.

Entre os que mais vende estão bombas hidráulicas, válvulas e acessórios. A sua vasta experiência e o conhecimento adquirido asseguram-lhe um lugar de destaque no ramo. Para o gerente, Hélder Simões, a preferência dos clientes tem sido a maior vantagem. “Crescemos com a confiança dos nossos clientes e é a eles que queremos dedicar diariamente o nosso trabalho”, refere. A melhoria do acesso à A1 e A23 (Torres Novas) seria, segundo o proprietário, uma obra com grande importância para o crescimento da actividade da OHA.