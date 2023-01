Asfertglobal aumentou volume de negócios e número de colaboradores

A Asfertglobal, multinacional portuguesa especializada no desenvolvimento e comercialização de Biofertilizantes, Bioestimulantes e produtos de Biocontrol, anunciou que manteve o seu ritmo de crescimento em 2022.

Através de uma nota de imprensa a empresa refere ter registado um aumento de 35% no volume de negócios em relação ao ano anterior e um aumento em 20% do número de trabalhadores, não só em Portugal como também no México e em Espanha.

“Durante 2022 a Asfertglobal reforçou a sua posição no panorama nacional e internacional com o aumento de vendas em mercados determinantes para a agricultura mundial, como Estados Unidos, México, Turquia, África do Sul, França, Itália e Portugal. Este crescimento foi também resultado de uma maior procura por Biofertilizantes, onde se registou um aumento de 50% nas vendas dos produtos Kiplant Allgrip e Kiplant iNmass e, por soluções Biocontrol, como Kiplant Essence, Microil e Kiplant VS-04”, pode ler-se.

Aquelas soluções disponibilizadas pela empresa têm sido a resposta aos grandes desafios da agricultura, por serem soluções inovadoras e tecnológicas que ajudam a praticar uma agricultura mais sustentável e sem resíduos.

Para a Asfertglobal, o objectivo continuará a ser “liderar o sector da nutrição sem impacto ambiental e da bioprotecção, procurando estar sempre na vanguarda do desenvolvimento e inovação, para garantir não só a produtividade das culturas, mas também a preservação dos recursos naturais”.