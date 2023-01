Balugas é o novo Café Pastelaria de Torres Novas e serve refeições ligeiras

O Balugas é o novo café e Pastelaria de Torres Novas, na Rua Miguel Bombarda, Galerias São Rafael, loja 7. Propriedade de Inês Duque e Ricardo Tomé, foi inaugurado a 6 de Janeiro.

Funciona de segunda a sexta-feira das 07h30 às 19h30 e ao sábado das 08h30 as 13h30 e para além dos habituais produtos de pastelaria, serve refeições ligeiras com sopa e pratos como bacalhau à Gomes de Sá, lombo no forno com batata, empadão de bacalhau, arroz de pato, bacalhau com natas, esparguete à bolonhesa e legumes à Brás.

Tem também panados, tostas diversas, omeletas e sandes de queijo fresco e presunto. Vende pão fresco de diversas qualidades, bolo às fatias e aceita encomendas de bolos. O café do Balugas é o Delta Platinium.

Inês Duque e Ricardo Tomé são comunicativos e alegres e um dos desafios que enfrentaram quando decidiram abrir o café e pastelaria, foi a escolha do nome. Optaram por Balugas por acharem que iria despertar a curiosidade. E terão todo o gosto em explicar a sua escolha aos clientes.