Zona do Centro Escolar de Olaia vai ter estação elevatória

Terminadas as obras de urbanização na zona envolvente ao Centro Escolar de Olaia, em Torres Novas, ficou a faltar a edificação de uma Estação Elevatória de Águas Residuais Domésticas (EEARD). A abertura do concurso público para a execução do projecto foi aprovada na reunião de executivo que se realizou na quarta-feira, 18 de Janeiro. A obra vai servir para a drenagem das águas residuais domésticas que afluem ao sistema público que já se encontra instalado.

A empreitada “Construção da Estação Elevatória de Águas Residuais Domésticas da Urbanização Envolvente do Centro Escolar da Olaia” está avaliada em cerca de 187 mil euros acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor, repartidos entre o município de Torres Novas e a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR). 74% do preço base vai ser assumido pelo município e o restante pela AR. O prazo de execução proposto é de 180 dias.