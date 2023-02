Vomera Building Solutions inaugura novos escritórios em Santarém

O seu plano estratégico de negócio assenta no segmento privado empresarial, privado habitacional premium e no segmento das obras públicas, tendo o seu maior foco na valorização do capital humano, na consolidação do plano de investimentos e na internacionalização.

A construtora de Abrantes Vomera Building Solutions vai investir mais de um milhão de euros nos próximos três anos, nos seus estaleiros centrais em Água Travessa, concelho de Abrantes, onde irá ter oficinas, escritórios, armazéns, laboratório, parque de equipamentos e materiais.

A empresa, que centra a sua actividade nos serviços de engenharia e construção actuando no mercado de obras particulares, segmento habitacional médio e ‘premium’ e empresarial, e no mercado das obras públicas, tem em Santarém os seus serviços administrativos e de direcção, tendo mudado de instalações recentemente para o nº 28 da Rua Alexandre Herculano.

Fundada em 2019 pelos sócios Delphine Gerardo e Sérgio Santos, a Vomera Building Solutions tem actualmente 60 colaboradores directos e mais 100 em regime de outsourcing com uma abrangência geográfica que se estende pelo Ribatejo, Alentejo, Lisboa e, mais recentemente, Oeste e Sines.

Para além do sector residencial que tenciona manter, tendencialmente no segmento ‘premium’ e de parceiros estratégicos (turismo), a empresa vai centrar o seu trabalho no segmento privado empresarial, com foco em clientes de selecção e no segmento de obras públicas em autarquias e organismos públicos de proximidade geográfica.

Em entrevista ao CEO da empresa, engenheiro Sérgio Santos, este refere que “os próximos 2 a 3 anos” vão ser anos muitos desafiantes, no que concerne ao quadro económico nacional e internacional, sendo que as empresas hoje estão mais preparadas para enfrentar estes ciclos económicos e a Vomera não é exceção, tendo-se preparado para isso nos últimos meses, onde assegurou uma carteira de obras que garante trabalho para os próximos 20 meses”. A empresa diz ter fortificado também os seus quadros técnicos com o recrutamento em áreas devidamente identificadas.

Outro dos desafios identificados pelo CEO da empresa é as alterações constantes que o mercado está a sofrer, com foco nas obras públicas, com um quadro legal recentemente alterado para responder essencialmente ao cumprimento do plano de recuperação e resiliência, por um lado, e à instabilidade dos preços de mercado, por outro. Considera que a empresa se preparou para esses novos desafios com reforço dos quadros técnicos e com um forte investimento em formação e novos softwares de controlo e gestão de obras.

Por outro lado, a CFO, Delphine Gerardo, com a área financeira e dos recursos humanos, adita que a Vomera tem mantido uma política constante de procura do talento nas áreas de competências em que desenvolve actividade, mas tem enfrentado dificuldades transversais a todas as áreas de contratação, tendo vindo a recorrer, em muitos casos, a mercados exteriores”. Isso não diminui a importância, segundo a responsável, “de reforço constante da valorização do capital humano, como principal foco de alavancagem do crescimento da empresa e de consolidação das actividades core em que participa”, refere.

No seu Business Plan a empresa inscreveu também, para além do investimento nos estaleiros de Abrantes e da valorização do capital humano, a melhoria ao nível de imagem e marketing, o reforço do investimento em formação, a melhoria dos processos de controlo e gestão de contratos, a valorização dos seus principais parceiros, a maior selecção dos clientes e a consolidação do processo de internacionalização, onde a empresa abriu recentemente representação na capital de Cabo Verde, na cidade da Praia.