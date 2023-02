Campanha de recolha selectiva dos biorresíduos em Abrantes

“Ser smart é colocar os biorresíduos no contentor castanho. Mudar é preciso, dê o exemplo”. Este é o mote da campanha de recolha selectiva de biorresíduos apresentada na sexta-feira, 27 de Janeiro, nas instalações dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA). Na ocasião foi apresentado o novo contentor castanho, que passa a integrar o sistema municipal de recolha de resíduos urbanos. É um projecto-piloto ainda na fase inicial, que será implementado para já na União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede e nas freguesias de Pego e do Tramagal.

Os cerca de 700 contentores castanhos serão instalados, sempre que possível, junto dos contentores verdes. Outra das novidades do projecto é a dos baldes castanhos domésticos, que têm capacidade para sete litros, que serão distribuídos gratuitamente pelas habitações das referidas freguesias. O conteúdo do balde pequeno, depois de cheio, deverá ser colocado no contentor castanho mais próximo de cada residência. Os próprios SMA irão distribuir os baldes castanhos no Pego seguindo-se o Tramagal e a União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede.

Manuel Valamatos, presidente do município, considera que “se a separação dos restos de comida não for feita, estes irão directamente para o aterro sanitário”. Para o autarca, “sem separação não há valorização e consequente recuperação do valor destes resíduos, tornando o sistema de tratamento mais dispendioso. Por outro lado, não será possível alcançar as metas para a reciclagem do país, acordadas com a União Europeia”, explicando que “quase metade dos resíduos que se produzem correspondem a restos alimentares com nutrientes e energia que podem e devem ser aproveitados”. A campanha de recolha dos SMA tem o apoio do POSEUR e do Fundo Ambiental num investimento total de cerca de 550 mil euros.