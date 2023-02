A Trends Interior Design, com sede em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, é uma empresa fundada em 2016 por Hugo Mateus

Hugo Mateus da Trends Interior Design participou na Maison Et Object em Paris

Hugo Mateus, CEO da Trends Interior Design, esteve presente em Paris, na Maison Et Object, em busca de novos produtos para a Colecção 2023 da empresa. A Trends Interior Design, com sede em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, é uma empresa fundada em 2016 por Hugo Mateus, que actua na área da decoração e design de interiores com o objectivo de tornar cada casa num espaço único.