Clínica dentária da CUF abre em Santarém

A CUF tem mais um serviço à população de Santarém e arredores, com a abertura de uma clínica de medicina dentária nesta segunda-feira, 6 de Fevereiro. Numa articulação com o Hospital CUF Santarém, o novo serviço garante o acesso a cuidados de saúde oral diferenciados através de uma equipa de 16 profissionais de saúde, que vão focar-se na prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias da cavidade oral.

A Clínica CUF Medicina Dentária Santarém está preparada para responder às necessidades de cada pessoa através de uma abordagem multidisciplinar personalizada, numa ligação com as várias áreas médicas disponíveis no Hospital CUF Santarém. A clínica garante “segurança e qualidade clínica, acompanhamento contínuo e conforto”, refere a CUF salientando que disponibiliza todas as áreas da medicina dentária, nomeadamente: Implantologia, Ortodontia, Odontopediatria, Endodontia, Reabilitação e Estética Dentária Higiene Oral, Medicina Dentária do Sono, Patologia Oral, Cirurgia Oral e Oclusão.

Situada numa zona central da cidade, a clínica dispõe de equipamentos médicos com tecnologia diferenciada, como é exemplo o scanner intra-oral e o microscópio cirúrgico. Equipamentos que muito contribuem para a optimização do prognóstico e para a garantia do sucesso dos tratamentos. A clínica está ao dispor da população no Largo Cândido Reis e conta com excelentes condições de acessibilidade e com horários alargados de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h00, e sábados, das 09h00 às 17h00.