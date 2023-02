Azambuja distinguida pela presença na Internet entre os 308 municípios portugueses

A Câmara de Azambuja foi distinguida no ranking do “Índice da Presença na Internet das Câmaras Municipais” (IPIC), com o primeiro lugar na categoria “Conteúdos”, destacando-se ainda no ranking global nacional com uma subida para o 28º lugar sendo a melhor posicionada entre a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. A novidade foi deixada em reunião do executivo municipal pelo vereador António Matos, que elogiou o trabalho desenvolvido pelo gabinete de comunicação da autarquia.

O relatório IPIC resulta de um projecto da Universidade do Minho, da Agência para a Modernização Administrativa e da Universidade das Nações Unidas - Unidade Operacional em Governação Electrónica, e pretende fazer um retrato sobre a actual presença das câmaras municipais portuguesas na Internet, com vista a uma maior sensibilização para o desenvolvimento sustentado da governação electrónica ao nível local e a uma melhor e mais eficiente prestação de serviços ao cidadão. Na tabela do ranking global a Câmara de Azambuja apresenta-se em 28º lugar, num total de 308 municípios, sendo que na edição anterior, em 2019, ocupava a posição 179. Já no critério “Conteúdos”, que tem como objectivo proceder à apreciação dos conteúdos disponibilizados e a sua actualização, nomeadamente, informação sobre o concelho, gestão da autarquia, serviços municipais, editais e concursos públicos, a autarquia subiu do lugar 154 para o primeiro posicionando-se ao lado de outros 20 municípios.

Relativamente aos outros critérios, Azambuja também subiu em todos os rankings a nível nacional tendo alcançado na categoria “Acessibilidade, Navegabilidade e Facilidade de Utilização” o 148º lugar (240º em 2019); na categoria “Serviços Online”, o 76º posto (228º em 2019); e na categoria “Participação”, a 32ª posição (40ª em 2019).