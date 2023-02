Mercadona doou trinta toneladas de alimentos no distrito de Santarém

A Mercadona, empresa de supermercados, doou 1.900 toneladas de bens de primeira necessidade em 2022 a mais de 70 entidades de cariz social, entre as quais Bancos Alimentares, IPSS e ONG com as quais colabora em Portugal nas localidades onde está presente.

Do total doado 30 toneladas foram entregues a entidades locais no distrito de Santarém como a “APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental - de Santarém” com a qual a Mercadona colabora diariamente a partir da sua loja na cidade.

A par da doação de alimentos a Mercadona colabora de forma próxima com 32 fundações e centros ocupacionais na decoração das suas lojas com murais de trencadís (mosaicos típicos do Mediterrâneo), elaborados por mais de mil pessoas com incapacidade intelectual.

A Mercadona integra, desde 2011, o Pacto Mundial das Nações Unidas para a defesa dos valores fundamentais em matéria de direitos humanos, normas laborais, meio ambiente e luta contra a corrupção.