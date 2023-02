Ficou deserto concurso público para requalificação de edifício devoluto em Alcanena

Não há empresas interessadas no projecto de requalificação de um edifício devoluto na Praça Marechal Carmona, em Alcanena. O objectivo da reabilitação do edifício, doado em 1950 à autarquia, é transferir e instalar diversos serviços públicos, como o Espaço Cidadão ou o Espaço Empresa.

O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, revelou na reunião camarária de 23 de Janeiro que “foi feito um concurso que ficou deserto”. Como explicou, foram tentados contactos directos com empresas que se revelaram infrutíferos devido aos valores apresentados, definidos antes da situação de inflação actualmente vivida e que “estão fora do que está a ser praticado no mercado”. O assunto foi debatido na sessão camarária para o executivo deliberar e aprovar o aumento do preço base da empreitada, ponto da ordem de trabalhos que foi aprovado por unanimidade.

Os vereadores do Partido Socialista mostraram-se preocupados com a hipótese de os próximos concursos públicos para a reabilitação do edifício voltarem a ficar desertos. Rui Anastácio (PSD/CDS/MPT) admitiu partilhar a mesma preocupação, acrescentando que “a ideia é colocar o projecto numa candidatura ao programa Portugal 2030”.