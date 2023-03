Institutos politécnicos passam a conferir grau de doutor

Os institutos politécnicos portugueses vão passar a poder conferir o grau de doutor e a adoptar a designação em língua inglesa de polytechnic university (universidade politécnica), no âmbito da sua política e estratégia de internacionalização, após a Assembleia da República ter aprovado, a 24 de Fevereiro, as alterações da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).

Uma decisão que levou o Instituto Politécnico de Tomar a felicitar todas as instituições de ensino superior politécnico “que reforçam, desta forma, o seu papel dinamizador dos territórios de baixa densidade demográfica”. A mesma instituição informa, em comunicado, que já tem actualmente um doutoramento em Património, Tecnologia e Território a funcionar em parceria com a Universidade Autónoma de Lisboa, acrescentando que os seus docentes têm participado em orientação e em júris de doutoramento nas mais diversas instituições de ensino superior. No distrito de Santarém existem dois politécnicos, o de Tomar e o de Santarém.