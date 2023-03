Asfertglobal anuncia Paulo Iria Antunes como novo Director de Operações

partilhe no Facebook

Paulo Iria Antunes foi eleito para o cargo de COO (Chief Operation Officer) da Asfertglobal, multinacional portuguesa, produtora de biofertilizantes e bioestimulantes com base no uso de microrganismos e de novas moléculas orgânicas originárias de fontes naturais.

O novo COO, que era até agora Partner/Area Manager North & Central América, possui um vasto percurso de cargos de liderança em diferentes áreas de negócio e equipas de alto rendimento na área comercial, técnica e administração. A mudança ocorre num contexto de crescimento da Asfertglobal, proporcionado pelo elevado investimento em tecnologia & desenvolvimento e entrada em novos mercados

“Em 2022 tivemos 35% de aumento do volume de negócios. Agora, os desafios são ainda maiores exigindo cada vez mais investimento em inovação e tecnologia, alta qualidade na prestação dos serviços e processos comerciais muito bem definidos”, explica Paulo Iria Antunes.