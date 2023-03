CTT garante resolver em breve falta de carteiros no Cartaxo

Os CTT garantem que as situações de que se queixam os carteiros do Cartaxo, que decidiram protestar contra a falta de pessoal, “estão a ser acompanhadas e serão, muito brevemente, resolvidos. A empresa de correios também assegura que tudo fará para “minimizar eventuais constrangimentos que os clientes possam sentir”, realçando que respeita o direito à manifestação dos seus trabalhadores. Os carteiros, que decidiram fazer uma greve de uma hora por dia entre 6 e 10 de Março, manifestaram-se na manhã de terça-feira, dia 7, em frente à Câmara do Cartaxo.

A dirigente do SNTCT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, Dina Serranho, descreve que neste momento há “áreas enormes” de distribuição, os carteiros têm de percorrer muitos quilómetros e chegam ao final do dia cansados, exaustos, desorientados, porque não é isto que eles querem fazer”.

Os carteiros revelam a O MIRANTE que passaram de 17 para 13 e que, destes ,cinco carteiros não distribuem correio por motivos de saúde. Além do Cartaxo asseguram também a distribuição em Manique do Intendente e Alcoentre, no concelho de Azambuja. Chegam a ter “giros” com mil cartas e a percorrer mais de 100 quilómetros. Alguns dos carteiros exercem funções há duas décadas e queixam-se que não estão a aguentar a pressão.

Numa mensagem dirigida à população Dina Serrenho apela a que “as populações se dirijam às freguesias, mesmo ao balcão dos correios, e exijam o livro de reclamações” porque “o carteiro não tem culpa e não é a reclamação que fazem diariamente ao carteiro que vai resolver. A população tem direito a um serviço público de qualidade, para isso tem de o exigir”, remata.