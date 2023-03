Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas regressa em Maio a Benavente

A zona ribeirinha de Samora Correia não tem espaço para acolher o certame e por isso o Festival do Arroz Carolino vai ser em Benavente. O município comprometeu-se a realizar as próximas duas edições do festival em Samora Correia após obras de alargamento.

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas vai realizar-se na zona ribeirinha de Benavente, de 19 a 21 de Maio. A edição deste ano devia realizar-se na Zona Ribeirinha de Samora Correia, uma vez que se trata de uma iniciativa itinerante, mas o espaço não tem a amplitude necessária para receber o evento. A Câmara de Benavente quer alargar a zona ribeirinha de Samora Correia abrangendo uma área que previamente foi adquirida pelo município e que pertence à Quinta dos Gatos.

Por esse motivo o executivo camarário decidiu realizar a edição de 2023 do festival na freguesia de Benavente. Ficou, no entanto, o compromisso por parte do presidente da autarquia, Carlos Coutinho, de que as edições de 2024 e de 2025 terão lugar na zona ribeirinha de Samora Correia, já com a dimensão necessária para acolher o evento. “Os bairrismos são despropositados”, afirmou o autarca.

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas é uma iniciativa que envolve gastronomia, artesanato, produtos locais, concertos e espaço para crianças. O cartaz deste ano ainda não é conhecido.