Hubslisbon Azambuja promoveu debate sobre desafios das empresas de logística

Representantes de empresas instaladas no concelho de Azambuja reuniram em contexto informal para debater questões que vão desde as acessibilidades ao recrutamento. Iniciativa foi dinamizada pelo projecto municipal Hubslisbon.

Foram vários os representantes de empresas da área da logística instaladas no concelho de Azambuja a participar num lanche informal onde se debateram temas legais para o dia-a-dia das empresas e questões como a mobilidade, acessibilidades, recrutamento e selecção nas empresas. Temas que, refere o a Câmara de Azambuja em comunicado, são “os mais desafiantes para as empresas de logística”.

A iniciativa, que se realizou a 13 de Março, foi dinamizada pelo Hubslisbon Azambuja, projecto da Câmara de Azambuja para a promoção do empreendedorismo e contou com o apoio da Associação Portuguesa de Operadores Logísticos (APOL).

A Americold, a DHL Supply Chain, a ID Logistics, a Luís Simões, a Rangel, a Schenker Portugal, a Stef Portugal e a Zolve – Logística e Transporte, S.A., foram as empresas que estiveram representadas na iniciativa, que contou com a presença do presidente do município, Silvino Lúcio, e de Margarida Rodrigues da APOL.