Hubslisbon Azambuja promoveu debate sobre desafios das empresas de logística

Foram vários os representantes de empresas da área da logística instaladas no concelho de Azambuja a participar num lanche informal onde se debateram temas legais para o dia-a-dia das empresas e questões como a mobilidade, acessibilidades, recrutamento e selecção nas empresas. Temas que, refere a Câmara de Azambuja em comunicado, são “os mais desafiantes para as empresas de logística”.

A iniciativa, que se realizou a 13 de Março, foi dinamizada pelo Hubslisbon Azambuja, projecto da Câmara de Azambuja para a promoção do empreendedorismo, e contou com o apoio da Associação Portuguesa de Operadores Logísticos (APOL). A Americold, a DHL Supply Chain, a ID Logistics, a Luís Simões, a Rangel, a Schenker Portugal, a Stef Portugal e a Zolve – Logística e Transporte, S.A. foram as empresas que estiveram representadas na iniciativa, que contou com a presença do presidente do município, Silvino Lúcio, e de Margarida Rodrigues, da APOL.