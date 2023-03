Mercadona criou mil postos de trabalho com contrato efectivo em Portugal

A Mercadona, empresa de supermercados, aumentou as suas vendas consolidadas em superfície constante em 11% em 2022, para os 31.041 milhões de euros. Deste total, 30.304 milhões correspondem à facturação da empresa em Espanha e os restantes 737 milhões de euros são relativos à facturação em Portugal, onde conta já com 39 lojas.

Ao longo do ano a empresa criou mais de 3.000 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade, mil dos quais em Portugal, o que lhe permitiu fechar o ano com uma equipa de 99.000 pessoas, todas com contrato efectivo.

Além disso, e para garantir o seu poder aquisitivo, no âmbito do Modelo de Qualidade Total, melhorou tanto o salário base como os complementos existentes de toda a equipa, o que resultou num aumento salarial em linha com o IPC de cada país, concretamente 5,7% em Espanha e 9,6% em Portugal - país onde, além disso, o salário de entrada na empresa também aumentou 11%.

Em 2022 a empresa trabalhou, em conjunto com os fornecedores com os quais colabora, para se adaptar ao complexo contexto derivado do aumento dos preços da energia e também das matérias-primas, com o consequente impacto no preço de custo dos produtos na origem.

Para minimizar o impacto desta inflação nos preços de venda ao público, a empresa implementou inúmeras medidas para reduzir custos e multiplicar a eficiência, o que lhe permitiu melhorar a produtividade em 7% face a 2021, melhorando, uma vez mais, a gestão da empresa.

Ao longo do ano, a Mercadona doou 1.900 toneladas de bens essenciais a mais de 70 entidades de cariz social nos distritos onde está presente. Para continuar a impulsionar o seu plano de expansão em Portugal a empresa prevê investir ao longo deste ano 280 milhões de euros, que se destinam à abertura de novas lojas e à construção do futuro Bloco Logístico de Almeirim.