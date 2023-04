Restaurante Casa Chef Victor Felisberto no Bib Gourmand de Espanha & Portugal

O Chef Victor Felisberto marcou presença no evento de reconhecimento aos restaurantes Bib Gourmand de Espanha & Portugal, no qual se realizou a entrega das placas e jalecas da Seleção 2023, no Centro de Produção de Mahou San Miguel, em Alovera, Madrid. O Restaurante Casa Chef Victor Felisberto, em Abrantes, tinha sido distinguido em Novembro do ano passado, pelo quarto ano consecutivo, com o prémio Bib Gourmand 2023 do Guia Michelin.

Os Bib Gourmand são a segunda referência mais importante do Guia Michelin. No ano de 2022 Portugal contou com 38 restaurantes nesta categoria que abrange restaurantes com preços abaixo dos 35 euros por pessoa. O Chef Victor Felisberto tem vindo a dar importância aos produtos da região, aliando tradição a modernidade e com destaque para cozinhados em forno a lenha.

O restaurante de Victor Felisberto conta com a distinção de Traveller´s Choice pelo Tripadvisor, com o Galardão Revelação 2019, o Prémio de Melhor Harmonização, o Prémio de Melhor Tradicional e, em 2022, o Prémio Ouro pelo Tejo Gourmet. É também um espaço recomendado pelo Guia Boa Cama Boa Mesa do Jornal Expresso desde 2020.