Torreshopping comemora 18 anos e afirma-se como referência no Médio Tejo

O Torreshopping em Torres Novas comemora 18 anos, tendo sido o primeiro centro comercial da zona do Médio Tejo com serviços diferentes como salas de cinema ou pistas de bowling. O centro comercial festeja o aniversário este fim-de-semana com uma programação a pensar nos clientes.

No sábado, 1 de Abril, é inaugurada da parte da tarde a exposição de fotografia “A Minha Perspetiva do Torreshopping”, criada a partir de um concurso desenvolvido em conjunto com as turmas de artes de 11º e 12º ano da Escola Secundária Maria Lamas de Torres Novas. Pelas 16h00, no piso 1, vão ser entregues os prémios deste passatempo, onde estarão presentes, representes da escola e autarcas. À noite há um espetáculo especial de stand-up com Herman José, que promete fazer rir toda a gente, dos 8 aos 80 anos. A entrada é gratuita e o espectáculo começa às 21h00.

A directora do centro comercial sublinha que este é “um marco que nos compromete a entregar cada vez mais a quem nos visita diariamente, indo ao encontro das suas expectativas, desejos e, sobretudo necessidades”. Joaquina Romão, realça ainda que o Torreshopping é hoje um local, “não só de compras, mas também de experiências, onde a jornada do consumidor faz-se de forma cada vez mais memorável e imperdível. E não poderíamos estar mais orgulhosos”.

Ao longo de todo o ano estão marcadas iniciativas que prometem assinalar a data para toda a cidade e visitantes. O Torreshopping, sob gestão da CBRE, disponibiliza mais de 50 lojas distribuídas por 12 mil metros quadrados, com marcas de referência como LEROY MERLIN, FNAC, Espaço Casa, Tiffosi, Rádio Popular, Seaside, Springfield ou Zippy e Cinema Castello Lopes. No Torreshopping pode desfrutar de uma experiência diversificada e eventos direcionados para toda a família.