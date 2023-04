Riomagic tem múltiplos serviços na área do imobiliário

A Riomagic, com escritórios em Rio Maior e em Lisboa, é uma empresa de mediação imobiliária, que faz compra e venda de imóveis, gestão de arrendamentos, gestão de património, avaliações imobiliárias, intermediação de crédito e gestão de condomínios. Trabalha com todo o tipo de imóveis e em todos os segmentos do mercado a nível nacional.

Empresa de base familiar, é actualmente gerida por Gisela Germano, tem uma experiência de 25 anos que privilegia o atendimento personalizado. Presta também serviços ligados à sua actividade principal nomeadamente a nível de consultoria imobiliária, avaliações imobiliárias e de negócios e espaços e gestão de patrimónios. Conta com sete colaboradores na imobiliária e três na gestão de condomínios. "Estou em processo de contratação porque queremos expandir a gestão de condomínios para Santarém, Caldas da Rainha e Benedita".

Gisela Germano gere a Riomagic com honestidade, humildade e persistência. "São os três pilares fundamentais que me regem na vida empresarial", afirma. Garante que já os seguia mesmo quando aos 20 anos criou o seu primeiro escritório na garagem dos pais na Asseiceira. Aos 17 anos entrou na 3ª incorporação da Marinha de Guerra, era condutora de máquinas. "Foi a minha melhor escola, porque era uma altura em que existiam poucas mulheres na Marinha e quando me formei em Mediação Imobiliária voltei a ser uma mulher num mundo de homens", refere.

Deve o sucesso do seu trabalho aos seus clientes, que "são os meus patrões", e aos seus colaboradores. Mas sem o apoio de quem no início do seu percurso acreditou nela e da família, o marido, a filha e os pais, confessa que não teria nunca conseguido chegar onde chegou. João Germano (irmão) é outro dos seus pilares pois possibilitou a criação da empresa uma vez que "era obrigatório, na altura, ter um sócio que fosse advogado ou licenciado em gestão e o seu irmão é advogado".