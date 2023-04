Voluntariado é o ingrediente que faz a diferença nas Tasquinhas de Rio Maior

Estudantes, professores, secretárias, médicos e pedreiros, entre profissionais de diversas outras actividades, transformam-se em cozinheiros, ajudantes de cozinha, empregados de balcão e de mesa durante os dez dias que dura a Feira das Tasquinhas de Rio Maior, este ano já na 37ª edição. O voluntariado ligado às associações e colectividades do concelho é um ingrediente que faz toda a diferença no evento, como destacou o presidente do município, Filipe Santana Dias, na inauguração do evento, na sexta-feira, 24 de Março, que contou com dezenas de convidados.

No total são 15 tasquinhas típicas que envolvem a participação de quase um milhar de voluntários ligados a colectividades e associações de todo o concelho que este ano vão dar a provar diversos pratos da gastronomia típica da região. A Feira das Tasquinhas de Rio Maior há muito que vai para lá da componente gastronómica tendo associado um programa diversificado que vai da música ao desporto, passando pelo artesanato e exposição de actividades económicas. Até domingo, 2 de Abril, vão circular pelo recinto bandinhas para animar o ambiente com música tradicional.

Durante o discurso de inauguração Filipe Santana Dias destacou a dinâmica que o concelho tem vindo a registar referindo que a visitação de turistas tem aumentado substancialmente, tal como a fixação de empresas. A inauguração contou com a presença de autarcas de outros concelhos, como o presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, o vice-presidente da Câmara de Caldas da Rainha, Joaquim Beato, e a vereadora Célia Simões, da Câmara de Cantanhede, município geminado com Rio Maior. A deputada do PSD e presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, o deputado do PS Hugo Costa, e autarcas das juntas de freguesia do concelho foram outras das individualidades presentes.