Municípios de Golegã, Alcanena e Torres Novas vão cooperar a pensar no novo aeroporto na região

Já é conhecido o programa da sessão pública de apresentação do projecto para a construção do novo aeroporto em Santarém, iniciativa que vai ter lugar no Convento de São Francisco, a partir das 9h00 de 11 de Abril. Carlos Brazão, fundador do Magellan 500 Airport, vai ser o responsável pela apresentação do projecto depois de uma sessão de abertura que vai contar com os discursos de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e com o testemunho da eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques.

Segue-se uma mesa-redonda, subordinada ao tema “A importância da construção de um novo aeroporto em Santarém para o desenvolvimento do território”, que contará com a presença de Bruno Bobone (presidente do conselho de administração do Grupo Pinto Basto e presidente da mesa da assembleia-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa), Filipe Durval Ribeiro (Comandante da TAP, ex-piloto da Força Aérea e ex-Presidente da Associação de Pilotos Portugueses de Linha Aérea), Pedro Machado (presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal) e José Couto (presidente do Conselho Empresarial do Centro). A moderação da conversa ficará a cargo do jornalista Daniel Deusdado.

O programa prossegue com a assinatura do acordo de cooperação intermunicipal entre os municípios de Santarém, Golegã, Alcanena e Torres Novas, com vista à congregação de esforços para o planeamento do território para a nova cidade aeroportuária. A sessão de encerramento caberá a António Saraiva, que termina neste acto um período à frente da Confederação Empresarial de Portugal. Depois do evento a população pode deslocar-se ao Convento da parte da tarde, pelas 17h30, para ficar a conhecer mais pormenores sobre o Magellan 500 Airport.