Burocracia empata investimento de 29 milhões em Alcanede

Empresa está há anos à espera que sejam desbloqueadas as condicionantes que impedem a construção nos lotes que comprou à Câmara de Santarém. Projecto é financiado pelo PRR, pelo que o tempo urge.

A empresa Fravizel anda há anos a tentar ampliar as suas instalações na Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede, em Pé da Pedreira, mas entraves burocráticos têm impedido a concretização do investimento que ronda os 29 milhões de euros. O objectivo é criar uma nova unidade de fabricação de maquinaria para diversos fins.

Os terrenos em causa, vendidos à empresa pela Câmara de Santarém, têm condicionantes à construção por parte se encontrar em zona de Reserva Ecológica Nacional (REN). A solução deve passar pela publicação da nova delimitação da área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) - que se prevê para breve - e da revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Santarém, que também está na fase final. A conclusão desses processos permitirá a desafectação da área necessária para construção, mas não é fácil prever um prazo em concreto para que o processo de licenciamento das obras tenha condições para ser aprovado.