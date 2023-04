Tecnigol festeja 30 anos de actividade

A empresa Tecnigol, com sede na Golegã, festejou 30 anos de actividade. Luiz José juntou mais de três dezenas de amigos e clientes na sede da empresa e ofereceu um almoço no passado dia 1 de Abril com comida tradicional ribatejana confeccionada por pessoas da sua família, nomeadamente a sogra e a filha Ana Margarida. A Tecnigol é uma empresa na área das novas tecnologias, especialista na assistência técnica à informática e na oferta de cursos de formação. Tem sede na Av. Diogo Boitaca na principal entrada da vila de Golegã, sendo para muitas empresas, particulares e entidades estatais da região, empresa de referência. Luís José é um profissional e um empresário com vasta experiência no sector o que prova os 30 anos de actividade ao lado da sua mulher e sócia Lucília Alves.