Um universo de sabores no Mundo das Pizzas em Tomar

Portugal, Roda de Mouchão, Ibiza, Tomar Templário e Tomar Vegan são, as cinco Pizzas mais pedidas pelos clientes da pizzaria Mundo das Pizzas, em Tomar. Mas a variedade de sabores é muito maior e toca vários pontos do mundo, graças à mestria da sua equipa internacional de pizzaiolos, como explica a sócia-gerente, Kateryna Sabov.

"Gostamos de maravilhar os clientes com as especialidades preparadas pela nossa equipa, na hora, e com produtos frescos. Se deseja passar um momento inesquecível com os seus, a saborear as mais diversas pizzas e genuína comida italiana, venha descobrir a nossa pizzaria. O ambiente agradável e a simpática equipa que o recebe dão ainda mais sabor às iguarias que temos para lhe oferecer", sublinha.

Polónia, Canadá, Costa Rica, Suíça, Indiana e também pizzas com nomes de cidades como Budapeste, Londres, Milão, Barcelona, Badajoz, New York, constam do menu do Mundo das Pizzas. Se a origem da pizza é italiana, cada uma das ali feitas, incorpora algo de cada país, diversificando sabores. Mas também lá estão clássicas, como a Margarita, ou a 4 Estações, bem como os pratos tradicionais, tipo carbonara ou lasanha.

O espaço, no 3A da Rua Manuel de Matos tem wi-fi grátis e tem esplanada. É pet friendly/amigo dos animais e tem soluções para vegetarianos e vegan. Tem acessibilidades facilitadas para famílias com carrinhos de bebé ou pessoas com mobilidade reduzida , ar condicionado, e os pagamentos podem ser realizados com dinheiro, cartão Visa, cartões de débito ou MBWay. Possui take-away, entregas ao domicílio e serviço para eventos privados.

A Mundo das Pizzas funciona seis dias por semana, das 11h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00. O descanso é no domingo ao almoço e segunda-feira o dia todo. Pode ser contactada através das redes sociais Instagram , Facebook e Linkdin, bem como através do e-mail mundodaspizzas@hotmail.com e web site www.mundodaspizzas.com.