Águas de Santarém entre as melhores PME de Portugal

Empresa municipal de Santarém foi distinguida com a certificação TOP 5% pela Scoring, empresa de serviços nas áreas de gestão estratégica e financeira, estudos de mercado e de formação. Águas de Santarém ficou também no Top 10 Melhores PME do Sector e no Top 10 Melhores PME da Região.

A empresa municipal Águas de Santarém, entidade gestora da água e saneamento no concelho de Santarém, foi considerada uma das TOP 5% das Melhores PME de Portugal, pelo segundo ano consecutivo (edição 2021 e 2022) e uma das TOP 10 Melhores PME do sector e da região (edição 2022) tendo conquistado estas distinções entre muitas empresas concorrentes.

A certificação TOP 5% Melhores PME de Portugal, com garantias de rigor e isenção, decorre da classificação económico-financeira constante da IES (Informação Empresarial Simplificada) – no caso o exercício fiscal de 2021 –, que determina quais as empresas que se enquadram no restrito grupo das melhores 5% em termos de desempenho económico (demonstração de resultados) e solidez financeira (balanço), o que significa que a Águas de Santarém apresenta bons indicadores, em simultâneo, nas duas vertentes, com um índice superior a 90%.

Esta classificação, de carácter anual, é determinada com base no método ScorePME (desenvolvido pela Scoring), validado cientificamente por docentes universitários doutorados em gestão, auditado periodicamente pela Bureau Veritas e com as classificações registadas na ASSOFT – Associação Portuguesa de Software. Esta certificação, que representa uma afirmação de idoneidade e o reforço da reputação, gera confiança nos colaboradores, clientes e mercado em geral, o que impacta, positivamente, os resultados da empresa, registando-se mais de 3.500 empresas certificadas pela Scoring em todo o território nacional e numa grande diversidade de sectores de actividade.

Excelente desempenho e solidez financeira

A Scoring, empresa de serviços nas áreas de gestão estratégica e financeira, estudos de mercado e de formação, procede também ao apuramento do Top 10 Melhores PME do Sector e ao Top 10 Melhores PME da Região. A Águas de Santarém candidatou-se pela primeira vez e conquistou uma certificação dupla: TOP 10 Melhores PME do Sector (Vias de Transporte e Redes Saneamento) e da Região (Santarém), distinções acessíveis a menos de 0,5% das PME nacionais. Em ambas as certificações a Águas de Santarém obteve Notação Scoring máxima de “Excelente” (“NS 5”), o que a posiciona no restrito grupo de melhores empresas nacionais em termos de desempenho e solidez financeira.

“Estas distinções são o corolário do sucesso da estratégia empresarial e rigor da actividade da Águas de Santarém bem como do profissionalismo e competência de todos os que trabalham na empresa, cujo agradecimento lhes é devido. Mais do que um reconhecimento – que muito nos honra e orgulha –, e que resulta do trabalho árduo, empenho, dedicação, foco e resiliência de uma equipa – também ela de excelência –; esta distinção confere-nos uma responsabilidade acrescida no futuro e o compromisso de fazer mais e melhor”, refere a administração da Águas de Santarém, liderada por Ramiro Matos, em nota de imprensa.