Branco & Martinho privilegia a qualidade desde a sua fundação há 30 anos

Com sede no Cartaxo, a Branco & Martinho comercializa máquinas, ferramentas e material de manutenção industrial, sendo uma empresa de referência na comercialização/ importação de material aeronáutico e industrial.

Entre as marcas que representa estão a Dormer, Metabo, Fini, SKF, King Tony, 3M, Gedore, Imet e Sandvik entre outras.

A completar trinta anos de actividade, a Branco & Martinho foi criada a 1 de Abril de 1993 pelos actuais sócios, José Alfredo Branco e Raul Martinho, dois profissionais que, na altura, já possuíam experiência e um vasto conhecimento nas áreas industriais e de aeronáutica.

Profissionalismo com equipamentos de qualidade e stock disponível e com resposta célere, têm sido desde sempre as principais credenciais, sendo considerada pelos clientes como uma empresa de referência na sua área.

“A qualidade, quer nos equipamentos, quer na prestação dos nossos serviços desde há 30 anos, tem sido um dos pilares de crescimento da empresa, da qual não prescindimos por reflectir a nossa identidade criada e valorizada pelos nossos clientes. Com essa identidade criada pretendemos servir da melhor maneira possível o que o mercado nos solicita, através de uma equipa de profissionais dedicada, com know how e comprometida com os objectivos da empresa, que passam por ser uma referência no mercado e acrescentar valor aos nossos clientes com os nossos produtos e soluções”, explicam. A Branco & Martinho atende solicitações de clientes, deslocando-se a empresas quando necessário e presta assessoria e aconselhamento, tanto presencialmente como através de e-mail, embora privilegie o contacto directo.

Com uma equipa de dez profissionais, a Branco & Martinho funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30.