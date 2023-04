Na Pastelaria Martinica há investimento e a qualidade permanece

A Pastelaria Martinica, no Cartaxo, tem padaria, pastelaria e cafetaria com os pequenos-almoços e lanches, tudo com confecção própria. Tem também um serviço de pronto a comer para almoços e take-away.

Luís Gonçalves, sócio-gerente, diz que a imagem de marca são os bolos e a capacidade de manter o padrão de qualidade da produção própria como, por exemplo, os cartaxinhos, os pampilhos e os arrepiados.

"Gostamos de manter a nossa produção sem invenções e sem gastos desnecessários. Um pastel de nata de arroz doce? Não, um pastel de nata é um pastel de nata. A receita é esta e nós não inventamos", sublinha.

A Martinica abriu a 3 de Abril de 1991, fundada pelo pai de Luís Gonçalves, mas a empresa já existia desde 1978 com a Sevefer, que é a empresa de produção. O actual sócio-gerente começou a trabalhar com o pai Severino Gonçalves e fez um pouco de tudo na empresa. Fez atendimento ao balcão e conheceu de perto a parte da produção e a financeira. Deu continuidade a um negócio que continua a ser familiar.

Uma equipa constituída por funcionários com muitos anos de casa, a par de muitas horas de trabalho e uma grande dedicação têm sido essenciais para o reforço da qualidade da Pastelaria Martinica.

"Esta casa é uma casa de trabalho e isso vem do tempo do meu pai. Fui criado aqui e é como se este trabalho fizesse parte da minha família. Nós passamos mais tempo aqui do que com a nossa família. O gratificante é ver que o investimento quer financeiro, quer laboral, quer emocional contribui para o crescimento e desenvolvimento do negócio", explica.

Para além da venda presencial, a Pastelaria Martinica está na plataforma da Uber Eats e tem presença na rede social Facebook para além da publicidade regular em O MIRANTE e O MIRANTE online. O maior problema que enfrenta é a falta de mão de obra, situação que atinge toda a hotelaria. Localizada no nº 2-D da Rua Batalhoz, funciona de segunda-feira a domingo, das 07h00 às 19h00.