Quinta de Santa Bárbara, Turismo Rural, Refeitório Quinhentista e Bar Magdala, em Constância, reabriu sob nova gerência

A Heaven’s Sleepy, de Daniel Pereira e Tiago Nabiço, é a nova gestora operacional da Quinta de Santa Bárbara, Refeitório Quinhentista e Bar Magdala, em Constância. O antigo convento do século XV, rodeado por uma paisagem rural, jardins paradisíacos e uma piscina exterior com vista panorâmica, reabriu no início de Fevereiro tendo como consultor António Onofre que em breve se juntará à sociedade.

O restaurante mantém o estilo medieval e apresenta comida típica da cozinha portuguesa juntando o tradicional ao requinte e trazendo o conceito da empresa de um atendimento personalizado que assenta na ideia de “tratar as pessoas como se estivessem nas suas casas", como explica Daniel Pereira.

"Temos o nosso menu à carta com várias iguarias como, por exemplo, a já famosa farinheira com maçã caramelizada, o bife da Quinhentista, açorda de camarão, entrecosto com migas de nozes, entre outros. Em adição, durante a semana ao almoço, temos também uma sugestão do chef. Para fazermos a simbiose com a região privilegiamos os fornecedores locais com destaque para a qualidade das carnes e enchidos”, explica Tiago Nabiço.

No espaço tranquilo e acolhedor da Quinta de Santa Bárbara a Heaven’s Sleepy garante oferecer aos seus clientes um atendimento exemplar e uma excelente qualidade de confecção, não só para almoços e jantares, mas também para acções de formação, aniversários, team-building, nómadas digitais, baptizados, casamentos e outros eventos personalizados. "Cada hóspede é um convidado nosso e gostamos de receber bem os nossos convidados", explica António Onofre.

Para o arranque a Heavens Sleepy contou com a ajuda da família e de amigos e com uma equipa de uma total dedicação constituída por João Catarrinho, Ana Barrento, Isabel Machado, Teresa Jesus, Beatriz Jurado e Neuza Costa.

O email geral@heavens.pt é o contacto para reservas. Podem também seguir a empresa através da página www.facebook.com/HeavensSleepy.