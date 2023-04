Alpiarça vai ter novo posto de carregamento de veículos eléctricos

O município de Alpiarça assinou, no dia 15 de Março, um contrato de concessão com o Clube Desportivo “Os Águias” para a instalação de um posto de carregamento de veículos eléctricos no estacionamento lateral à sede do clube. O equipamento enquadra-se no plano de alargamento da rede de carregamento de veículos eléctricos na vila e é instalado no âmbito de um protocolo celebrado entre o clube e uma empresa do sector.

Segundo o município, o novo posto “permitirá acompanhar o crescente aumento de utilizadores que têm vindo a adoptar este tipo de mobilidade eléctrica no concelho”, além de incentivar novos utilizadores a adquirir veículos eléctricos, contribuindo para uma mobilidade mais ecológica, pode ler-se num comunicado partilhado nas páginas oficiais da autarquia.