Moinho d’Água da Parreira aberto e a funcionar no fim de semana de 15 e 16 de Abril

O remodelado Moinho D’Água da Parreira vai participar pela primeira vez na iniciativa “Museus Abertos de Portugal”, em que vão estar abertos ao público 272 moinhos de 53 municípios localizados em 17 distritos, no fim de semana de 15 e 16 de Abril. A data habitual da iniciativa é 7 de Abril mas foi alterada para não coincidir com a Páscoa.

A decisão de participação foi tomada pela União de Freguesias de Parreira e Chouto, com o objectivo de divulgar e dinamizar o Moinho e o espaço envolvente, reavivar as tradições e juntar a comunidade num fim de semana diferente.

O Moinho d’Água da Parreira abre no dia 15, Sábado, às 10h00 com pão caseiro feito pela Academia Sénior e café do antigamente. Durante o dia vão decorrer actividades diversas como fotografar o moinho, com exposição no final do dia e animação musical com o acordeão do Rafael, durante a manhã e a actuação do Rancho Folclórico da Parreira e do Rancho Folclórico de São José da Lamarosa, durante a tarde. O almoço é livre, no espaço relvado muito convidativo para um piquenique.

No domingo o moinho é visitado pelas crianças que depois são convidadas a desenhá-lo. O moinho funcionará nos dois dias.