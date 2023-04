José Manuel Santos quer impulsionar turismo do Ribatejo com uma nova ambição

José Manuel Santos defende uma estratégia de “crescimento ordenado e conciliador” num turismo que tem de “dar um exemplo de inteligência e de competência”.

José Manuel Santos apresentou em Santarém a sua candidatura à Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo garantindo que quer autonomizar a estratégia turística para a zona da Lezíria do Tejo. O candidato, que discursava na Casa do Campino perante uma plateia de empresários do sector e autarcas, referiu também que quer dar uma nova ambição ao turismo da região e uma maior visibilidade do Ribatejo a nível externo.

“O Ribatejo tem de ganhar maior expressão”, sublinhou, salientando uma aposta nos territórios, nas pessoas, na ligação da entidade com as autarquias, na ligação entre entidades públicas e entre o público e o privado. Defendeu uma participação dos empresários nas decisões da entidade e salientou que “as pessoas têm estado ausentes na estratégia regional, mas connosco vão estar presentes”.

José Manuel Santos, secretário-geral da entidade de turismo, realçou que pretende desenvolver uma estratégia de “crescimento ordenado e conciliador” num turismo que tem de “dar um exemplo de inteligência e de competência”. Pretende lançar estratégias para conquistar novos turistas em áreas emergentes, como o turismo ecológico ou o turismo criativo mais ligado às ruralidades, aos saberes e aos produtos locais.

Outra das apostas é modernizar o sistema de comunicação e de venda profissionalizando a forma de comunicar institucionalmente. José Manuel Santos pretende também implementar o que designa de agendas locais de turismo promovendo a aproximação entre empresários e autarcas. O candidato realça que os mercados como o americano, brasileiro e asiático estão a emergir e deve-se apostar na captação desses turistas sem esquecer a captação de espanhóis, ingleses, alemães, franceses e holandeses. Destaca ainda que é importante aproveitar os eventos “âncora” para vender o turismo das regiões e das localidades.

Daniel Mota, director geral do Santarém Hotel, e Mariana Delgado, directora geral da Promenade, são os mandatários para o Ribatejo (Lezíria do Tejo). Daniel Mota realçou na apresentação que com uma nova ambição o sector quer tempestades salientando a importância da recuperação do turismo religioso para a região e sobretudo para Santarém. Mariana Delgado considerou o projecto de José Manuel Santos como ambicioso e acredita que a região terá um turismo mais competitivo e com preocupações em relação à sustentabilidade.

A candidatura apresenta um conselho de marketing que é constituído por responsáveis de empresas de várias áreas ligadas ao turismo e que são liderados pelo director regional de operações do Pestana Hotel Group, Nuno Pina.

José Manuel Santos assenta a sua estratégia em seis princípios: ambição, clarificação, influência, proximidade, segmentação e responsabilização. O candidato salienta ainda o compromisso de avaliação do trabalho que desenvolverá se for eleito realçando que vai sujeitar-se a auditorias externas que mostrem como estão a decorrer as apostas e a gestão da entidade de turismo e qual a evolução.