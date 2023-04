Salinas de Rio Maior são referência da agenda nacional do Turismo Industrial

Está a decorrer a segunda edição da agenda nacional “À Descoberta do Turismo Industrial”, que tem as salinas de Rio Maior como uma das referências. Além das salinas, a agenda inclui actividades que abrangem o distrito de Santarém como visitas ao Museu Ferroviário no Entroncamento, onde as pessoas podem experimentar o simulador de condução ferroviária.

Até 16 de Abril, são mais de 170 experiências originais de norte a sul do país e Açores com o objectivo de dar a conhecer os locais associados à indústria viva e ao património industrial. Esta é uma oferta turística diferenciadora, que além de visitas a fábricas também contempla os espaços de memória onde é possível compreender os processos de fabrico, perceber o funcionamento da maquinaria ou experimentar o produto final.

“O Turismo Industrial é uma das apostas da Estratégia Turismo 2027 com o intuito de reforçar a coesão territorial, a diversificação da oferta, o reforço da sua atractividade ao longo do ano e a valorização das actividades económicas e do património industrial do país”, refere o Turismo de Portugal que tem nesta acção as entidades regionais de turismo como parceiras. A Rede Portuguesa do Turismo Industrial integra actualmente mais de 200 recursos, distribuídos por sectores como o agro-alimentar, moda, têxtil, cerâmica e vidro, ourivesaria, transportes, entre outros.

Para o presidente do Turismo de Portugal “o turismo industrial ilustra bem o papel dinamizador que o turismo tem junto de outros sectores de actividade criando diferentes experiências em todo o território. Luís Araújo sublinha que “iniciativas como esta agenda permitem aproximar o público de uma oferta de enorme valor criando sinergias entre a indústria viva, o património industrial e o lazer de forma única e muito relevante.