TAGUS apoia transformação e comercialização de produtos agrícolas na região

A Agência para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior (TAGUS) está a receber candidaturas de projectos que se enquadrem na operação “Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”. O aviso, que estará aberto até 28 de Abril, tem disponíveis 200 mil euros, co-financiados pelo FEADER, para apoiar projectos de agricultores que tenham por objectivo contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do sector. A comparticipação é 50% das despesas elegíveis em investimentos entre os 10 mil e os 200 mil euros.

As despesas elegíveis para o apoio dividem-se em três categorias: investimentos materiais, onde se incluem a construção e melhoramento de vedações, de edifícios e outras construções directamente ligados às actividades a desenvolver e ainda a preparação de terrenos e a adaptação de instalações existentes relacionada com a execução do investimento. No que diz respeito aos bens móveis são elegíveis para o apoio a compra de novas máquinas e equipamentos, designadamente equipamentos de transporte interno, de movimentação de cargas e as caixas e paletes; caixas isotérmicas, grupos de frio e cisternas de transporte, bem como meios de transporte externo, entre outros.

Por último, na categoria dos investimentos imateriais, são elegíveis as despesas gerais, nomeadamente no domínio da eficiência energética e energias renováveis, software aplicacional, propriedade industrial, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, acompanhamento, projectos de arquitectura, engenharia associados aos investimentos, até 5% do custo total elegível aprovado daquelas despesas. Serão valorizados pedidos de apoio na área do olival, dos produtos biológicos, dos frutos vermelhos e dos hortofrutícolas e os que apresentem certificado de produto de qualidade reconhecida. Também são majoradas candidaturas que já evidenciem canais de comercialização estabelecidos.