Agricultores prejudicados por interrupção do fornecimento de água na Barragem do Carril

PSD alertou para o facto do fornecimento de água para a rede de rega a partir da Barragem do Carril, no concelho de Tomar, estar interrompido há mais de um mês.

Há mais de um mês que o fornecimento de água para a rede de rega a partir da Barragem do Carril, no concelho de Tomar, foi interrompido, situação que está a prejudicar os agricultores com terrenos na zona. O problema foi denunciado por Lurdes Ferromau Fernandes, vereadora do PSD no executivo municipal, na última sessão camarária. “Esta interrupção de fornecimento da rede de rega gera situações difíceis para as pessoas que ali têm as suas culturas e que neste momento não tem água para as regar. Há culturas que neste momento estão em dúvida”, referiu, acrescentando que a situação se prolonga há mais de um mês e que as perspectivas para resolução do problema não são animadoras.

Anabela Freitas (PS), presidente da Câmara Municipal de Tomar, explicou que o problema da falta de água surge na sequência de intervenções de manutenção que derraparam no tempo, uma vez que o prazo para a sua conclusão não foi cumprido. A autarca referiu que pediu esclarecimentos à Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT), mas que não obteve respostas até ao momento.

Gestão público-privada

Tal como O MIRANTE noticiou em Março deste ano, há uma forte possibilidade da Barragem do Carril vir a ser explorada por empresas privadas, sendo que o município também tem intenção de fazer parte da sua gestão, num modelo público-privado. Em relação a este assunto, Anabela Freitas adianta que “mantemos a pretensão de haver uma gestão público-privada, mas infelizmente não vai ser para muito breve”.

O Aproveitamento Hidroagrícola do Carril tem uma área de 378 hectares e engloba cerca de 920 prédios rústicos e 613 proprietários​. A barragem abrange as freguesias de São Pedro de Tomar, União das Freguesias de Tomar, União das Freguesias de Serra e Junceira e União de Freguesias de Casais e Alviobeira.