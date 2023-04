Preço do arrendamento em VFX aumentou 25% num ano

Os preços das casas para arrendar no concelho de Vila Franca de Xira não param de subir e sofreram um aumento de 24,4% em Março de 2023, em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados do índice de preços da habitação do Idealista.

Actualmente o preço do metro quadrado para arrendamento fixa-se nos 10,1 euros, o que representa um aumento considerável em relação aos 8,1 euros/metro quadrado registados em Março de 2022. Se a análise for feita em relação ao mês de Fevereiro, a subida dos preços é mais ligeira: de 1,1%. Ainda assim, os valores de arrendamento em Vila Franca de Xira atingiram um máximo desde que o portal imobiliário começou a recolher dados, no início de 2019.

A evolução galopante dos valores do arrendamento é transversal a todo o país e particularmente visível nos concelhos do distrito de Lisboa. Arrendar casa no distrito de Lisboa é agora 31,4% mais caro do que há um ano.