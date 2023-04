Tertúlia do Instituto Politécnico de Santarém num novo espaço

Objectivo é integrar estudantes e trabalhadores através de actividades com a comunidade académica e com a comunidade local.

A Tertúlia do Instituto Politécnico de Santarém funciona na sala C.0.03 do Edifício da Escola Superior de Educação de Santarém, desde quinta-feira, 13 de Abril.

Criada em 2013, a Tertúlia é um espaço cultural da comunidade académica, aberto à comunidade local, que desenvolve e apoia actividades artísticas, socioeducativas, turísticas e culturais. O objectivo é integrar estudantes e trabalhadores das cinco escolas superiores, assim como dos respectivos Serviços de Acção Social e Serviços Centrais, realizando actividades com a comunidade académica e com pessoas e entidades da comunidade local.