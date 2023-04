TAGUS apoia projectos de transformação e comercialização de produtos agrícolas

A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior está a receber candidaturas que podem ser apoiadas até 50 por cento dos valores elegíveis das candidaturas, sendo majorados projectos de produtos biológicos, azeitona, frutos vermelhos e hortofrutícolas, bem como os que estão certificados. Também se destaca a eficiência energética.

A TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior recebe até dia 28 de Abril candidaturas para financiamento de projectos que se enquadrem na operação “Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas”, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural - PDR2020. O concurso tem disponíveis 200 mil euros para investimentos de modernização e capacitação das empresas do sector, conforme divulga a associação. A comparticipação dos projectos, cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural (FEADER), pode ir até aos 50 por cento das despesas elegíveis. Os investimentos dos agricultores, de 10 mil e até aos 200 mil euros, podem ter apoio nas despesas relacionadas com a vedação e preparação de terrenos, edifícios e outras construções directamente ligados às actividades a desenvolver, na compra ou locação de novas máquinas e equipamentos, software aplicacional, planos e estudos, entre outras.

A TAGUS explica que “serão majoradas candidaturas que incidam sobre produtos transformados de azeitona, biológicos, frutos vermelhos e hortofrutícolas. Também irão ser priorizadas as que provenham de produtos de qualidade reconhecida, através de certificados como DOP, IGP, Biológico ou Produção Integrada. Também são tidos em conta investimentos na eficiência energética e pedidos de apoio que já evidenciem canais de comercialização estabelecidos, como por exemplo de venda online, loja própria ou contratos com clientes. Os interessados em obter mais esclarecimentos devem agendar uma reunião, através do e-mail tagus@tagus-ri.pt ou pelo telefone 241 106 000.