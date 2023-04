Torricado na Praça em Manique de Intendente

A 26ª edição das Tasquinhas - Torricado na Praça, de Manique do Intendente, decorre no fim de semana de 21 a 23 de Abril, organizada pela União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, no concelho de Azambuja.

Os petiscos das tasquinhas, nomeadamente o torricado de bacalhau, são o principal motivo de atracção a par da animação musical. As tasquinhas funcionam das 18h00 às 03h00, na sexta-feira; das 12h00 às 03h00 no Sábado e das 09h00 à 01h00 no domingo.

Emanuel Moura, Bico de Obra, João Ferreira, Banda Linha d’Água e MT 80, uma banda que toca músicas Rock dos anos oitenta, são os artistas anunciados, a par dos grupos de animação do recinto, Banda do Carteiro, Salta-Pocinhas e Ruído à Portuguesa. Paralelamente às tasquinhas decorre uma exposição de artesanato e uma feira do livro usado.

O Torricado, prato tradicional do Ribatejo, é feito com bacalhau assado desfiado, colocado sobre pão torrado esfregado com azeite e alho. Existindo várias variantes na sua confecção.