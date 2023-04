A Cascata assinala 40 anos com reabertura de sala e uma exposição

O restaurante A Cascata, em Abrantes, reabriu uma das suas salas após remodelação e a ocasião foi aproveitada para assinalar o seu 40º aniversário. Perante algumas dezenas de convidados, entre os quais o presidente do município, Manuel Valamatos, foi também apresentada uma exposição onde são relembrados os momentos mais marcantes do seu percurso.

O renovado espaço, com capacidade para 120 pessoas e que abriu ao público dois dias depois, a 16 de Abril, vai servir diariamente almoços e jantares, excepto no domingo à noite e segunda-feira, períodos de descanso do pessoal.

Fundado em 1983 pelo casal Fernanda Martins e José Maria Martins, o Restaurante Típico A Cascata, do Grupo Cascata Indústrias Hoteleiras, Ldª tem marcado a oferta da restauração em termos de qualidade e da inovação gastronómica, tendo recebido inúmeros prémios ao longo do seu percurso, nomeadamente o primeiro lugar no Concurso de Gastronomia Património Nacional, categoria de peixes 1997/1998 (ano nacional do Turismo); o segundo lugar no Concurso Nacional de Gastronomia, categoria de carnes em 2002, bem como o Diploma Selecção Boa Cama, Boa Mesa, de 2008. Foi declarado Restaurante de Interesse Turístico em 2006.

Fernanda Martins, que foi professora durante trinta e quatro anos, tendo, nos primeiros tempos do restaurante, continuado a leccionar, diz ter herdado da mãe o gosto pela cozinha. Chegou a ser a cozinheira d’ Cascata e foi ela que, com o “Achigã com Migas”, uma receita típica de Abrantes, atraiu as atenções dos especialistas a nível nacional. O Bucho e os Maranhos, pratos típicos da Beira Baixa, também, se tornaram uma referência graças a ela. E a empresária é Confrade de Honra da Confraria da Gastronomia do Ribatejo.

Localizado na Rua Manuel Lopes Valente Júnior, o Restaurante “A Cascata” vai continuar a manter-se fiel à cozinha regional e à cozinha tradicional portuguesa, com apenas ligeiras mudanças num ou noutro prato, que se justifiquem e que possam contribuir para o melhorar.