Ampliação da Zona Industrial de Riachos avança finalmente em Setembro

A aguardada obra de ampliação da Zona Industrial de Riachos, que também inclui melhoramentos nas infra-estruturas já existentes, vai finalmente avançar no dia 1 de Setembro de 2023. A novidade foi deixada na última reunião pública do executivo municipal pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira.

O autarca socialista indicou que depois de um ano de negociações para que a empreitada pudesse avançar, porque implicava o uso de uma faixa de 200 metros de terreno que seria considerada Reserva Ecológica Nacional, o impasse foi ultrapassado, permitindo assim que a obra possa arrancar.

Pedro Ferreira adiantou ainda que já reuniu com a empresa à qual foi adjudicada a obra há mais de um ano e que esta se comprometeu a começar os trabalhos no primeiro dia do mês de Setembro, não o conseguindo fazer antes por estar a concluir outras empreitadas. A obra, que conseguiu financiamento de fundos comunitários, está autorizada pelo Tribunal de Contas.

A adjudicação da obra à empresa Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda., pelo valor global de 1.749.505 euros mais IVA, recorde-se, foi aprovada pelo executivo municipal em Junho de 2021 e terá um prazo de execução de 360 dias. Com esta empreitada, que deveria ter arrancado nos primeiros meses de 2023, explicou a autarquia, pretende-se dotar a zona industrial de infraestruturas necessárias e adequadas para garantir as melhores condições de funcionamento e de acessibilidade às empresas implantadas e às futuras empresas que se poderão implementar no local.

O terreno, com uma área de 48 000 metros quadrados, destinado à ampliação da Zona Industrial de Riachos, foi adquirido pelo município em 2020, por 475 mil euros, à Sociedade Agrícola Quinta do Pote, depois de se considerar que a dimensão actual é insuficiente para responder às necessidades das empresas.