Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes organiza duas exposições temáticas

O Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes inaugurou duas exposições temáticas: "O Soldado Português na Grande Guerra" e "Guerra do Ultramar, 1961/74”, no espaço dedicado à conservação das memórias e divulgação da nossa História e do Combatente Português. As exposições estão visitáveis até 30 de Junho às segundas, quartas e sextas, das 14h30 às 17h00. Grupos interessados em visitar as exposições, ao fim de semana, podem contactar, previamente, Carlos Sá Pombo, presidente do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, através do telefone 964 444 013 para agendar visita.

A inauguração decorreu no dia 17 de Abril, ao início da tarde. Carlos Sá Pombo agradeceu ao vereador da Câmara de Santarém, Diogo Gomes, todo o apoio prestado pelo município, fundamental para que a Liga consiga ter uma Sede condigna. Diogo Gomes, acompanhado pela vereadora Beatriz Martins, elogiou o trabalho realizado pela direcção do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes “pelo modo como respeitam os valores da Pátria, e como nos permitem conhecer a história militar, através desta importante exposição, que permite perpetuar aquilo que há de mais digno na história do nosso país que é o respeito pela memória dos homens que combateram ao serviço da Pátria”.