Ourém debateu sobre sustentabilidade da actividade suinícola

Ourém recebeu o X Congresso Nacional de Suinicultura, o evento mais marcante do sector suinícola português em 2023, organizado pela Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), em parceria com o município de Ourém. A iniciativa realizou-se no Teatro Municipal de Ourém e contou com a presença do presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, acompanhado pelo secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues e pelo Presidente da FPAS, David Neves.

Luís Albuquerque destacou a importância de acolher um evento desta dimensão no concelho, pela sua centralidade, ligação ao sector agropecuário e capacidade hoteleira. O tema central do congresso foi a sustentabilidade da actividade. Ao longo dos dois dias (12 e 13 de Abril) de discussão pretendeu-se reflectir sobre a estratégia de desenvolvimento e crescimento do sector e da fileira, com a abordagem aos três pilares da sustentabilidade: económica, social e ambiental. Após a sessão de abertura decorreu uma palestra com Paulo Portas, ex-vice primeiro ministro, na qual abordou a estratégia macroeconómica do sector, analisando a conjuntura internacional, as oportunidades dos mercados externos e a organização da fileira.

O X Congresso Nacional de Suinicultura contou com um conjunto de oradores de grande nível, entre eles, Miguel Angel Higuera, presidente do Grupo de Trabalho para a Sanidade Animal no COPA-COGECA e Jaume Coma, Gestor Ambiental da Vall Companys. Fundada em 1981, a FPAS é uma associação sem fins lucrativos que visa o estudo e o acompanhamento das questões relativas à suinicultura, nomeadamente, através da coordenação da actividade geral da suinicultura federada e das suas relações com as entidades oficiais e com os outros sectores da produção de carne.