Torneio Atleta Completo Regional já tem vencedores

O Torneio Atleta Completo Regional, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém, teve os seguintes vencedores: Pentatlo Infantis Fem. - Clara Franco (UFC Tomar); Pentatlo Infantis Masc. - Rafael Inácio (JD Almansor); Heptatlo Iniciados Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Heptatlo Iniciados Masc. - Rafael Deboeuf (GA Fátima); Heptatlo Juvenis Fem. - Lara Lopes (A20Km Almeirim); Octatlo Juvenis Masc. - Guilherme Mendonça (UDZ Alta).

A prova decorreu no fim de semana de 15 e 16 de Abril na pista do Estádio Municipal de Abrantes. Deste torneio de provas combinadas sai a seleção distrital que representará a Associação de Santarém no Torneio Nacional a disputar em Pombal.