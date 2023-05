Feira da Laranja Conventual regressou ao Convento de Cristo em Tomar

Organizada pelo Convento de Cristo, em parceria com o município de Tomar e a União de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, decorreu no domingo, 16 de Abril, mais uma Feira da Laranja Conventual. A iniciativa foi de cariz solidário, uma vez que teve como objectivo principal apoiar as mais de duas dezenas de associações participantes do concelho. Durante a feira foi promovido um concurso pelo Intermarché de Tomar, que distinguiu cinco categorias: melhor banca, doçaria, compotas, originalidade e licores. Os vencedores ganharam vouchers de 100 euros em compras no estabelecimento comercial.

Entre música, danças medievais e esgrima, animação também não faltou e esteve a cargo de várias instituições da cidade de Tomar, como a tuna masculina do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) - Tuna Templária de Tomar e a tuna feminina do IPT – Cavaleiras de Sellium, a Trebaruna, a Thomar Honoris, ThomarSellium e Grupo Infantil Gualdins, os Sacarrabos, Phelan Naois. Com entrada gratuita, entre visitantes e turistas, a organização contabilizou mais de quatro mil visitantes.