PSD de Coruche visita empresas de São José da Lamarosa

Autarcas do PSD de Coruche visitaram, no sábado, 22 de Abril, a freguesia de São José da Lamarosa. A comitiva começou o roteiro com uma reunião com a Strix Bike Team, onde o presidente da associação e os treinadores partilharam as actividades que desenvolvem e as necessidades de aquisição de equipamentos e desenvolvimento do seu plano de actividades.

No âmbito do roteiro “Sentir o Concelho”, que pretende ouvir a população, os eleitos visitaram ainda a empresa Floripinhas - Exploração Florestal, que se constitui como uma das maiores empregadoras da freguesia. A visita terminou na Padaria Rosão, onde foram abordados com o proprietário os impactos do aumento dos custos de produção, nomeadamente energia, matérias-primas e falta de mão-de-obra.

Em comunicado, a concelhia do PSD Coruche diz que “ao longo da jornada de trabalho os eleitos na Câmara Municipal de Coruche, Assembleia Municipal de Coruche e Assembleia de Freguesia de São José da Lamarosa inteiraram-se não apenas dos problemas e dificuldades, mas também dos casos de sucesso e das potencialidades”.