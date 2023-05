Empresa Marante aposta na formação dos colaboradores e comemora 50 anos

A Marante, com sede em Tomar, está a celebrar 50 anos de existência. Evoluindo ao longo do tempo, a empresa dedica-se, actualmente, ao comércio de materiais para a construção e decoração, entre os quais, inertes, impermeabilizações, canalizações, sanitários, pavimentos e revestimentos, móveis de casa-de-banho, torneiras, toalheiros.

A empresa familiar é gerida pelas irmãs Sílvia Marante, directora comercial e Margarida Marante, directora financeira. Tem três lojas em Tomar, com estacionamento próprio em duas delas, e está a construir um espaço novo para a área do bricolage e construção, na mesma cidade.

A empresa vende directamente ao consumidor final e aos profissionais do ramo, nomeadamente construtores, empreiteiros, ladrilhadores e canalizadores. No topo de vendas estão canalizações, pavimentos e revestimentos, artigos sanitários, inertes, cimentos e colas.

A maior parte dos clientes da Marante é do concelho de Tomar e de concelhos vizinhos como, Entroncamento, Torres Novas, Golegã, Abrantes, Sertã, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere. Também faz distribuição no distrito de Portalegre e na zona de Lisboa. As entregas são gratuitas ainda que condicionadas a agrupagens.

Este ano a empresa criou a ‘Marante Academy’ que ministra formação com vista ao reforço das competências dos seus colaboradores. A intenção é aproveitar, valorizar e actualizar as competências dos mais de 37 profissionais, alguns dos quais têm mais de 20 anos de casa. A empresa está a proceder ao recrutamento de novos colaboradores.

A Marante tem apostado, desde sempre, na diversidade e qualidade dos produtos que comercializa, tendo a preocupação de praticar preços competitivos. As marcas que comercializa são de prestígio reconhecido no mercado.

Com presença nas redes sociais e um website, a Marante tem o seguinte horário de funcionamento: lojas 1 e 2 funciona de segunda a sexta das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00 e aos sábados, das 09h00 às 13h00, a loja 3 de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 e aos sábados, das 08h00 às 13h00.