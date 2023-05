Grupo Pelarigo realiza Dia Aberto da Batata em Salvaterra de Magos

O Open Day da Batata 2023, dia aberto organizado pelo grupo Pelarigo, decorre dia 18 de Maio, em Salvaterra de Magos, num espaço frente às instalações da loja.

O objectivo do evento é a promoção da batata nacional e a aproximação da sociedade à agricultura, valorizando os produtores e dando a conhecer as boas práticas agrícolas desenvolvidas no campo, para levar ao consumidor um produto de qualidade. Durante o dia haverá apresentações técnicas e demonstrações tecnológicas. O programa está disponível na página do facebook do grupo. Participam também na organização do Open Day da Batata a Porbatata, o COTHN-CC, a Sociedade Agrícola Herdade das Malhadinhas e a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.